Дети сами расчищали дорогу для скорой, приехавшей к боксеру в Первоуральске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дорога к отелю, где проходили соревнования по боксу в Первоуральске, на которых подросток потерял сознание, была затруднена, из-за чего врачи не сразу смогли добраться до 14-летнего спортсмена, сообщает E1.RU. Очевидцы рассказали, что дети без верхней одежды в панике расчищали заснеженный проезд для машины скорой помощи, а мужчина вручную поднимал шлагбаум.

Позор отелю! Раздетые дети в панике бегали, расчищали дорогу для скорой, мужчина вручную поднимал шлагбаум. Фельдшер скорой быстро вышел и пошел к залу, не дожидаясь, когда машина подъедет, — заявил один из свидетелей произошедшего.

Ранее во время первенства Первоуральска по боксу подросток 2009 года рождения потерял сознание во время поединка, получив несколько ударов от своего соперника. Мальчик упал в углу ринга и больше не поднялся. Дежуривший медик тут же начал оказывать пострадавшему первую помощь, а организаторы вызвали экстренные службы. Скорая помощь прибыла на место происшествия и доставила ребенка в больницу, но спасти его не удалось — он скончался по дороге.

До этого похожий случай произошел в Тюмени. Там на уроке физкультуры умер учащийся 11-го класса. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. В городском департаменте образования отметили, что молодой человек входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр.