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Тайфун «Тапа» сменил направление. Это значит, что он пройдёт далеко от побережья Приморья. Таким образом, прогнозируемого ранее значительного ухудшения погоды в указанном регионе не ожидается.

Прогноз на 23–24 сентября рассказали специалисты Примгидромета. Угроза ухудшения погоды в Приморье в период 23–24 сентября под влиянием тайфуна «Тапа» миновала. По уточнённым данным, он будет смещаться над акваторией Японского...