Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ученики одной из воскресных школ Екатеринбурга прошли крестным ходом от храма Владимирской иконы Божией Матери до урочища Ганина Яма. Видео их шествия, которое, по свидетельствам очевидцев, проходило под дождём, появилось в соцсетях.

С утра действительно шёл дождь. Но когда крестный ход начался, он прекратился. Более того, где-то в километре от Ганиной Ямы выглянуло солнышко, — рассказала URA.RU пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Девятикилометровый крестный ход был посвящён началу учебного года. В нём приняли участие 1,5 тысячи верующих.

В Ганиной Яме возле места убийства последнего российского императора Николая Романова и членов его семьи находится мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев.

Как писал News.ru, в память о Николае II и членах его семьи был организован крестный ход протяжённостью 21 км. Его возглавил патриарх Кирилл. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. Маршрут крестного хода — от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев Ганина Яма. Общее число его участников достигло 100 тысяч человек, включая паломников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

News.ru в соцсетях