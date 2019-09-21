Ученики одной из воскресных школ Екатеринбурга прошли крестным ходом от храма Владимирской иконы Божией Матери до урочища Ганина Яма. Видео их шествия, которое, по свидетельствам очевидцев, проходило под дождём, появилось в соцсетях.
С утра действительно шёл дождь. Но когда крестный ход начался, он прекратился. Более того, где-то в километре от Ганиной Ямы выглянуло солнышко, — рассказала URA.RU пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Девятикилометровый крестный ход был посвящён началу учебного года. В нём приняли участие 1,5 тысячи верующих.
В Ганиной Яме возле места убийства последнего российского императора Николая Романова и членов его семьи находится мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев.
Как писал News.ru, в память о Николае II и членах его семьи был организован крестный ход протяжённостью 21 км. Его возглавил патриарх Кирилл. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. Маршрут крестного хода — от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев Ганина Яма. Общее число его участников достигло 100 тысяч человек, включая паломников из стран ближнего и дальнего зарубежья.