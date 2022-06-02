Дети попытались прикурить от Вечного огня в центре Рязани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечный огонь

В Рязани на площади Победы, которая расположена в центре города, двое мальчиков попытались прикурить от Вечного огня. Как сообщает «МК в Рязани», инцидент произошел 1 июня, в День защиты детей.

На площади Победы в Рязани дети пытались прикурить от Вечного огня. Об этом очевидец сообщил в соцсетях. Автор поста уточнил, что такую ситуацию он наблюдал в среду, 1 июня, в День защиты детей, — пишет издание.

При этом дети пытались зажечь сигарету от Вечного огня, но у них ничего не вышло. Тогда они подожгли кусок бумаги, от которого впоследствии им удалось прикурить. Рязанец прокомментировал инцидент словами: «Посмотреть бы на родителей этих "героев"».

Ранее в Челябинской области арестовали 40-летнего мужчину за повреждение Вечного огня, с помощью которого бездомный сушил носки. Теперь его обвиняют в реабилитации нацизма.

Местные жители ночью заметили, что неизвестный что-то бросает в Вечный огонь, и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя. Выяснилось, что он решил просушить там носки и прочую одежду.