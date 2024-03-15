Дети погибли при обстреле ВСУ Донецка Мэр Кулемзин: трое детей погибли при ночном обстреле Петровского района Донецка

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Трое детей погибли ночью при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в Петровском районе города.

Зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора на улице Ольховской с последующим возгоранием. Погибло трое детей, — написал Кулемзин.

Он уточнил, что среди погибших девушка 2007, девочка 2021 и мальчик 2014 года рождения. При этом глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибли два ребенка: девочка и мальчик. По его словам, поиски людей под завалами продолжаются. Он рассказал, что зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в Донецкой Народной Республике тайник с противотанковым комплексом американского производства FGM-148 Javelin. Схрон был размещен в разрушенном доме под Волновахой на юге региона.

До этого Пушилин заявлял, что Вооруженные силы Украины целенаправленно охотятся за мирными жителями ДНР и используют для прицельных ударов по ним беспилотники. Он отметил, что при этом украинские бойцы боеприпасы не экономят.