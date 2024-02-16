«Дети плакали, стало плохо»: россиян 3,5 часа продержали в самолете Екатеринбуржцев на 3,5 часа оставили ждать вылета в запертом самолете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатеринбуржцы три с половиной часа провели в запертом самолете «Уральских авиалиний» в ожидании начала полета, сообщает портал E1.RU. На борту находились в том числе маленькие дети, некоторым пассажирам стало плохо.

Много кто с детьми от трех месяцев и старше. <...> В салоне было душно, дети плакали, кому-то стало уже плохо — приехала реанимация, — рассказала одна из пассажиров.

По данным портала, студенты из Екатеринбурга в составе сборной команды должны были попасть в Грозный на соревнования. Сначала их доставили из Екатеринбурга в Москву, после чего их ожидала пересадка, чтобы добраться до конечного пункта назначения. В Домодедово вылет рейса U6-437 задержали, все это время пассажиров не выпускали из самолета. Одному из присутствующих на борту в какой-то момент потребовалась помощь медиков.

При этом собеседница портала рассказала, что первый час самолет простаивал. Затем лайнер повезли на буксире обрабатывать антиналедом. Спустя еще час было объявлено, что вылет невозможен по техническим причинам, после чего борт отбуксировали на стоянку. В конечном счете неисправность была устранена и полет состоялся. Она добавила, что все это время пассажиров не кормили.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Россия», аварийно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей. Борт выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург и подал аварийный сигнал практически сразу после вылета. Воздушное судно не поднялось выше двух тысяч метров.