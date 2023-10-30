Дети на дне рождения в Уфе массово заразились кишечной инфекцией Роспотребнадзор: массовое заражение детей кишечной инфекцией произошло в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое заражение детей кишечной инфекцией произошло в Уфе, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии. Как отмечается, все заболевшие были на праздновании дня рождения в одном из заведений города. Специалисты занимаются поиском очага инфекции.

Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией. Все дети были на день рождении в одном из заведений города Уфы, — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в родильном доме № 1 в Чите кишечной инфекцией заразились более чем 20 пациенток. Состояние заразившихся оценивается как удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одной из возможных причин распространения заболевания называют незаконную смену блюд поставщиком питания.

До этого в Перми с отравлением госпитализировали 20 детей и подростков. Все они приехали на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Конкурсанты пожаловались на плохое самочувствие 25 октября вскоре после обеда в столовой.

Перед этим в Красноярском крае зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. В поселке Ессей зарегистрировано 38 таких случаев, большинство заболевших — дети, среди симптомов — покраснение кожи. В Ессей вылетели эпидемиолог, представитель Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Все заразившиеся сдали кровь в местном фельдшерско-акушерском пункте.