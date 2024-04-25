Стало известно о конфликте в батайской школе из-за детей мигрантов Mash: конфликт детей мигрантов и учителей в школе Батайска привлек активистов

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Активисты «Русской общины» вмешались в конфликт, который произошел в батайской школе № 4, где около четырех месяцев дети мигрантов угрожают расправой одноклассникам и учителям, пишет Telegram-канал Don Mash. По его данным, прежде общественники пробовали решить проблему с родителями дебоширов, но те игнорируют обращения. На фоне произошедшего некоторые образовательные учреждения Батайска ужесточили меры безопасности, сказано в публикации.

Между учащимся и преподавателем в ходе конфликта состоялся неприятный диалог, запись которого приводит канал. Школьник заявил, что много кто обещал его побить, но когда выходили, «на колени становились».

Ну поставь меня на колени, мне 71 год, — ответила преподаватель.

По информации Don Mash, директора и учительницу полиция увезла в отделение. Сотрудникам школы придется написать заявления и дать объяснения в связи со сложившейся ситуацией.

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