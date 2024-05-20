Дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними в футбол В Железнодорожном дети мигрантов избили школьников за нежелание играть в футбол

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Железнодорожном дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними футбол, сообщает Telegram-канал Readovka. Отмечается, что у одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только сейчас.

По данным канала, конфликт затеяли старшеклассники, которые были заведомо сильнее. Они, как отмечается в публикации, накинулись на детей толпой. Так, одного мальчика они попытались задушить, а другому сломали руку сразу в нескольких местах.

В апреле активисты «Русской общины» вмешались в конфликт, который произошел в батайской школе № 4, где около четырех месяцев дети мигрантов угрожали расправой одноклассникам и учителям. Прежде общественники пробовали решить проблему с родителями дебоширов, но те игнорировали обращения. На фоне произошедшего некоторые образовательные учреждения Батайска ужесточили меры безопасности.

До этого дети мигрантов толпой избили 13-летнего школьника в Новом Уренгое, поскольку мальчик негативно высказывался об исламе. Ребенка не госпитализировали. Это уже не первый случай в городе, когда мигранты нападают на детей.