Дети массово отравились в больнице Читы Babr Mash: в краевой детской больнице Читы отравились пятеро пациентов

В Чите начали доследственную проверку после отравления нескольких пациентов краевой детской больницы, сообщила пресс-служба управления СК по Забайкалью. По предварительным данным, отравились пятеро детей, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Региональный Минздрав начал проверку поставщика медицинского питания — ООО «Мед-Фуд», пишет канал. По его данным, если по результатам выяснится, что дети отравились продукцией компании, с ней расторгнут договор. Краевой Роспотребнадзор также проводит расследование.