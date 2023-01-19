Детей из приграничных районов Белгородской области отправят в Крым Гладков: детям из Белгородской области предоставят путевки на отдых в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети, проживающие в приграничных районах Белгородской области, а также дети, чьи родители участвуют в спецоперации, смогут провести летний отдых в Крыму. Ребята получат путевки в санатории этим летом, пишет «МК в Крыму». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал распределять путевки так, чтобы все было «предельно понятно». Глава региона рассказал, что некоторые ребята уже приглашены в крымские здравницы на отдых в первую смену.

Белгородская детвора получит путевки в санаторий «Бригантина „Белогорье“», который находится неподалеку от Евпатории. Кстати, к сезону детское учреждение будет капитально отремонтировано, — сообщает издание.

Губернатор Белгородской области также поручил местным властям до конца года подготовить документацию и технические задания для строительства пяти новых лагерей отдыха в регионе. Гладков рассказал, что в Белгороде построят круглогодичный спортивный лагерь «Альтаир», в Прохоровке — этнографический лагерь, а также военно-патриотический лагерь, такой же появится в Новом Осколе, а в Шебекинском округе откроют лагерь с языковой и цифровой направленностью.

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