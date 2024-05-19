Дети и взрослые в Горбунках дышат парами отходов птицефабрики Жители Ленобласти пожаловались на запах от отходов местной птицефабрики

Фото: Howard Lipin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Горбунков в Ленинградской области пожаловались на запах от ходов хранилища местной птицефабрики, передает Telegram-канал Readovka. По словам местных жителей, дышать свежим воздухом невозможно. Запах чувствуется даже в ванных комнатах и систематически отравляет детям и взрослым жизнь.

С белой водой на моей памяти ситуация повторяется каждый год, никто не знает, из-за чего и какой именно сброс происходит. Тоже самое пару лет назад было в пруду, который тоже в Стрелку вытекает, — поделилась местная жительница.

По словам очевидцев, у некоторых детей появились астма и аллергия. Последствия видны и в самом хранилище птицефабрики. Прозрачная вода превратилась в жидкость молочного цвета. Находиться там невозможно из-за удушающего запаха. Также в метре от зоны отходов установлены туалеты для строителей. Здесь же располагаются камнеобрабатывающая компания и ремонтные гаражи.

Ранее на юго-востоке Москвы опрокинулся мусоровоз. Отходы из грузовика вывалились на проезжую часть. Авария произошла на Волгоградском проспекте в области рядом с Кузьминским кладбищем.