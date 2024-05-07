Дети ехали танцевать и попали под фуру: подробности трагедии на трассе М-5

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Башкирии 7 мая похоронили семейную пару Гизатуллиных вместе с восьмилетней дочерью. 4 мая они везли дочку на соревнования по художественной гимнастике в Орск. С собой они взяли семейную пару Тимофеевых и их дочь. Двигавшийся навстречу грузовик лишил жизни четверых из шести человек в салоне иномарки. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Хотели на соревнования

ДТП произошло ближе к вечеру 4 мая. По данным МЧС Башкортостана, Nissan X-TraiI попал под колеса фуры на трассе М-5 «Урал» на подъезде к городу Орску. Ближе находился город Медногорск. Именно туда госпитализировали выжившего Евгения Тимофеева и его дочь, которая тоже планировала выступить на соревнованиях. Лилия Тимофеева, Юлия и Марсель Гизатуллины и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал. Лилию Тимофееву 7 мая похоронили в селе Кантюковка Стерлитамакского района.

Две семьи ехали из Салавата на соревнования по художественной гимнастике. По данным aif.ru, родители сначала не хотели ехать в другой регион из-за недавних затоплений и планов на день рождения Марселя. Но обе девочки хотели выступить на соревнованиях.

«Сказала маме и папе, как их любит»

Тимофеевы и Гизатуллины дружили семьями. Их дочери ходили в одну спортивную секцию, вместе они отмечали праздники.

«Девочки из обеих семей занимались вместе гимнастикой. Только на той неделе они собирались вместе у родителей Юли. И как сегодня ее мама сказала: как мы хорошо отдохнули в тот выходной, и Юля сказала маме и папе, как я вас люблю», — рассказала знакомая семьи.

Известно, что Марсель занимался предпринимательством. Он открыл в родном городе фирму по производству мебели. Юлия зарабатывала ногтевым сервисом.

У Гизатуллиных дома остался 12-летний сын. Сейчас очень тяжело переживает случившееся — все время плачет.

«Марселя знаю лет 12, он всегда был добрый, ответственный. Он всё время был в работе, лишь бы у его семьи всё было! Юля тоже не сидела сложа руки... Дети, муж, работа! Марсель детей и жену очень любил! Родители вложили в него самоё ценное. Не бросать в беде, всем помогать. Видела его за день до смерти. Всё такой же, как в детстве! Уважительно здоровался, внимателен, воспитанный. Не верится, что с этой семьёй могло случиться такое!» — рассказывает другая знакомая семейства.

Как накажут водителя?

Прокуратура взяла под свой контроль расследование уголовного дела. Разбирательство начато по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по инкриминируемому деянию — до семи лет лишения свободы.

«По предварительным данным, около 18 часов 30 минут 4 мая 2024 года на 207-м км трассы М-5 (поворот на г. Медногорск) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Nissan и грузового Scania. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и контроля за работой оперативных служб выехал кувандыкский межрайонный прокурор Александр Болдырев», — сообщили в надзорном ведомстве.

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