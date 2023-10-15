Дети бросили семилетнего мальчика на стол и сломали ему позвоночник В Петербурге дети бросили семилетнего мальчика на стол и сломали ему позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге одноклассники бросили семилетнего мальчика на стол и сломали ему позвоночник, сообщает 78.ru со ссылкой на источник. По информации портала, госпитализация ребенку не потребовалась, он находится в удовлетворительном состоянии.

Как рассказал пострадавший мальчик, в один из учебных дней одноклассники взяли его за руки и ноги и кинули спиной на стол. После этого ребенок почувствовал сильную боль в области шеи. Родители отвели его к врачам. В ходе осмотра специалисты диагностировали у школьника компрессионный перелом седьмого позвонка.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. У ребенка сломана челюсть, ему предстояла серьезная операция. Состояние здоровья несовершеннолетнего врачи оценили как средней степени тяжести.

До этого стало известно, что в Чите 11-летний ребенок сломал позвоночник во время перемены в школе. По предварительным данным, пострадавший получил травму грудного отдела позвоночника, когда играл с одноклассниками. Мальчика госпитализировали из учебного учреждения в краевую детскую клиническую больницу. Состояние школьника оценивается как удовлетворительное.