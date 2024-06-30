Детеныш тюленя чуть не лишился головы в Зеленоградске Отдыхающие нашли маленького тюленя в сетке под пирсом в Зеленоградске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдыхающие обнаружили малыша-тюленя под пирсом в Зеленоградске, который чуть не лишился головы, информирует Telegram-канал Amber Mash. Животное запуталось в рыболовной сетке и находилось на жаре. Очевидцы отметили, что хотели сами спасти найденыша, но побоялись навредить ему и позвонили волонтерам.

Прогнозов по состоянию тюлененка пока нет. Рана, которую получил малыш, оказалась серьезной. По данным источника, специалисты делают все, что могут.

Оказалось, что у тюлененка была температура 38,5. При 39 градусах наступает смерть. Температуру малышу сбивали местные ветеринары. На следующий день животное транспортировали в штаб «Биосферы».

Ранее ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил, что специалисты выпустили в Финский залив балтийскую кольчатую нерпу. Животное спасли в марте. В Центре реабилитации морских млекопитающих нерпу откормили до 23 килограммов. Три месяца назад животное оторвало от матери во время шторма. Тогда нерпа не могла выживать самостоятельно. Истощавшая особь весила всего семь килограммов.

Специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская отмечала, что одна из важных побед во время выхаживания животных заключается в том, чтобы не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпа сохранила свой нрав и оказалась готова к жизни в естественной среде.