Детективы нашли тело пропавшей жительницы Рязани Логуновой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частный детектив Екатерина Шумякина сообщила, что следователи нашли тело пропавшей летом 2021 года жительницы Рязани Елены Логуновой. Она поблагодарила Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), а также пожелала сил матери погибшей, которую зовут Наталья, пишет «МК в Рязани».

Тело Елены Логуновой найдено. На месте проходят следственные мероприятия. Спасибо Центральному аппарату СК России. Маме Лены Наташе сил, — сообщила Шумякина.

В своем Telegram-канале она добавила, что не может рассказать информацию, значимую для следствия, из-за подписки о неразглашении.

Но скажу одно: смерть Елены была насильственной, — написала Шумякина.

26-летняя Елена Логунова пропала в Рязани год назад. Ее искал весь город, но результатов это не принесло. Адвокат девушки неоднократно просил следствие допросить ее мужа Александра Логунова в качестве подозреваемого.

30 августа в Рязани по подозрению в убийстве Логуновой задержали ее мужа. В ходе поимки мужчина пытался скрыться.

31 августа было заявлено, что тело Логуновой не было найдено. Информацию подтвердил Иван Беззубцев, адвокат ее мужа. Однако в СМИ ранее появлялась информация, что полиция обнаружила тело девушки.