В Белгородской области школьников отправят на удаленку Гладков сообщил, что часть школьников отправят на удаленку из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть школьников в Белгородской области переведут на дистанционное обучение, заявил во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, решение принято в связи с обстрелами области со стороны Вооруженных сил Украины.

В ходе трансляции к губернатору обратилась жительница Краснояружского района. Она сообщила, что во время атак ВСУ ученики вынуждены спускаться в подвалы, поэтому безопаснее и рациональнее было бы отправить детей на удаленное обучение.

Вчера в Красной Яруге была непростая ситуация. Я согласен, что нужно объявлять дистанционное обучение, — подтвердил Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по Белгородской области. По его словам, минометные боеприпасы были выпущены по селам в Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском районах, а также по Валуйскому городскому округу. Кроме того, ВСУ сбрасывали на населенные пункты мины с беспилотников. В результате обстрелов повреждения получили частный дом и линия электропередачи, пострадавших нет.

До этого обстрелы украинской армии оставили без электроснабжения два села в Белгородской области — Архангельское и Новая Таволжанка.