Детей и подростков оградили от творчества рэпера Scally Milano в Сети Суд постановил заблокировать несколько треков рэпера Scally Milano, пропагандирующих наркотики

Фото: vk.com/scallymilano

Scally Milano (Даннил Дмитриев)

Василеостровский суд постановил заблокировать в России ряд ссылок на песни рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) о наркотиках, доступные для детей и подростков, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Петербурга. Речь идет о 14 ссылках. Под запрет попали такие хиты хип-хоп исполнителя, как «Lovv66 - CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это».

Судебное решение было принято после экспертной оценки песен музыканта. Экспертиза установила, что в треках Scally Milano присутствует пропаганда употребления наркотиков. Кроме того, в композициях одобряется продажа наркотических веществ, а сам исполнитель позиционирует себя как человек, который употребляет наркотики, что способно побудить слушателей повторять за рэпером, отмечается в публикации.

По результатам мониторинга сети «Интернет» установлены сетевые ресурсы, на которых в свободном доступе размещены тексты песен и вышеуказанные музыкальные произведения Scally Milano. Всего 14 ссылок, — сообщает пресс-служба судов.

В июне Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Scally Milano на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Хип-хоп-исполнитель получил взыскание за нецензурные высказывания о проведении спецоперации на своем концерте.

Ранее стало известно, что рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут привлечь к уголовной ответственности, если в течение года он будет дважды подвергнут административному наказанию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.