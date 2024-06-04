Детей не пустили в укрытие во время ракетной опасности в Белгороде Baza: детей не пустили укрыться в подъезде при ракетной опасности в Белгороде

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Детей не пустили укрыться в подъезде во время ракетной опасности в Белгороде, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, старшая по дому сказала малышам бежать в другой подъезд. Видео инцидента попало в интернет.

В Белгороде 3 июня объявляли ракетную опасность. У дома на лавочке в этот момент сидели жильцы, во дворе бегали дети. После сигнала все пошли в ближайший подъезд в поисках укрытия. Но дети в безопасное место не попали, так как одна из женщин сказала малышам бежать в другой подъезд и указала рукой.

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