Детей мобилизованных пригласят на губернаторские новогодние елки

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дети мобилизованных и дети, проживающие на новых территориях, будут приглашены на губернаторские новогодние елки в регионах. Организация мероприятия станет основным событием в подготовке новогодних праздников правительствами субъектов, пишут «Ведомости».

Регионам дана установка на празднование, но «без излишеств», сообразно времени, ссылается издание на три источника в руководстве регионов.

Какие бы ни были времена, минимальные атрибуты праздника всегда людям приятны. Тем более не вредны вещи, которые носят при этом благотворительный характер, — рассказал газете один из собеседников, добавив, что это окончательный посыл.

Окончательное решение, каким станет празднование Нового года, будет принято в ближайшее время. Аналитики уже изучили настроение людей и собрали лучшие варианты празднования Нового года, чтобы предоставить рекомендации местным чиновникам.

К примеру, один из регионов Северного Кавказа будет при организации праздничных мероприятий использовать старые ресурсы и не тратить дополнительные средства. В Москве большие концерты также не планируются. Большинство регионов склоняется к тому, чтобы провести благотворительные праздники для оказания помощи семьям мобилизованных.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил, почему стоит праздновать Новый год. Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, а вырученные средства направят на поддержку спецоперации.