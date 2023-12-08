Детей из попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса отправили в больницу Глава округа Бондарев: школьников после ДТП в Приморье направили в больницу

Фото: t.me/oabondarev

Всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП в Партизанском городском округе Приморья, отправили в больницу, сообщил глава округа Олег Бондарев в своем Telegram-канале. Отмечается, что их просто осмотрят медики.

Все живы. Дети отправлены в больницу на осмотр. Причины аварии выясняются, — написал он.

Ранее прокуратура Приморья сообщила, что школьный автобус попал в ДТП на 82-м км автодороги Шкотово — Партизанск. В салоне транспортного средства находились 21 подросток и один сопровождающий. Детей 2007–2009 годов рождения везли с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка. Отмечается, что подростки были пристегнуты ремнями безопасности.

Начата проверка по факту аварии. Предварительно установлено, что водитель школьного автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter и в результате допустил столкновение.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс. Предполагается, что причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В больницу доставили троих детей из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus, остальных детей врачи осмотрели на месте.