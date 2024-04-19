Десятки животных погибли в пожаре на башкирской ферме Почти 140 животных погибли при крупном пожаре на ферме в Башкирии

Фото: t.me/mchsrb01

Площадь пожара на ферме в башкирской Вязовке превысила отметку в 1,2 тысячи квадратных метров, погибло почти 140 животных, передает пресс-служба регионального МЧС. Также известно, что в результате происшествия пострадал мужчина, он получил ожог руки.

В пятом часу вечера 19 апреля в здании ангарного типа в населенном пункте Вязовка Бирского района произошел крупный пожар. Сгорели 80 овец, 8 телят и 50 кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь охватил хозпостройки близ фермы: гараж, баню и сарай. В ликвидации пожара задействованы 15 человек и 5 единиц спецтехники, также на место происшествия направилась экспертная группа. По предварительной версии, причиной происшествия мог стать автомобильный аккумулятор, оставленный без присмотра на зарядке.

До этого в Сети появились кадры с места пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории. Площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров, в огне погибли более 200 животных. Огонь уничтожил практически все внутри зоопарка, кровля здания также прогорела. По данным МЧС, возгорание произошло ночью. Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки холодильника.