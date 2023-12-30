Десятки зданий и машин повреждены при атаке ВСУ по Белгороду SHOT: при атаке Белгорода повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал SHOT сообщает, что в результате обстрела ВСУ в Белгороде были повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств. По его данным, также разрушения коснулись пассажирских автобусов.

Как отмечает Telegram-канал Mash, украинские военные наносили удары, предположительно, из РСЗО «Град» ракетами с кассетными боеприпасами. Момент падения ракеты в центре Белгорода попал на видео.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины центра Белгорода погибли 13 человек. По его данным, 57 человек, в том числе 12 детей, числятся пострадавшими в результате атаки. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что среди жертв есть двое детей.

В Сети появилось видео первых минут после удара по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью.

После массированной атаки по Белгороду МЧС разослало жителям сообщения с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие из-за обстрелов со стороны ВСУ. При этом люди в соцсетях пожаловались на закрытые бомбоубежища. Информация об этом стала распространяться в местных Telegram-каналах. Белгородцы уточнили, что на некоторых дверях висят замки.