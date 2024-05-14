Десятки «Вампиров» ВСУ сбили над российским регионом МО: средства ПВО уничтожили 25 снарядов Vampire ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили 25 снарядов RM-70 Vampire ВСУ над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что атаки были отражены в течение ночи.

Дежурными средствами ПВО 25 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По его данным, сбито несколько воздушных целей.

Глава региона отметил, что в областную клиническую больницу доставили женщину с осколочным ранением позвоночника с повреждением спинного мозга. В Белгородском районе в поселке Северный пробита кровля частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден автомобиль.

До этого под обстрелом ВСУ оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Гладков уточнил, что пострадавших нет. В шести частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы.

Кроме того, глава Белгородской области отмечал, что в результате обстрелов ВСУ в регионе повреждения получили 218 социально значимых объектов. До 1 июля планируется отремонтировать 138 из них.