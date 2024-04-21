Десятки участков затопило под Томском Мазур: в Томской области затопило три дома и 21 участок из-за ледохода на Оби

Три жилых дома и 21 приусадебный участок затопило на реке Обь в Молчановском районе Томской области, сообщил глава региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Он добавил, что понадобилась эвакуация шести человек, в том числе четверых детей.

В нашей области продолжается ледоход. <...> По состоянию на сегодняшнее утро подтопило три жилых дома и 21 приусадебный участок в Молчаново. Ночью потребовалась эвакуация шести человек, из которых четыре ребенка, — написал Мазур.

Он отметил, что районная администрация и спасательные службы работают слаженно. Людей разместили в больнице, сейчас их переводят в пункт временного размещения, рассказал губернатор. Мазур подчеркнул, что ледоход идет и на Чулыме, ситуация остается стабильной, затоплений нет.

Ранее глава Томского района Вячеслав Черноус рассказал об эвакуации более 80 человек из сел в связи с паводком. Он отметил, что 12 человек, в том числе трое детей, размещены в пункте временного размещения. По его данным, в зону подтопления попали 93 приусадебных участка и 138 домов в населенных пунктах Вершинино, Батурино и Черная речка, а также в нескольких СНТ. На дорогах Казанка — Батурино и Вершинино — Яр сохраняются переливы.