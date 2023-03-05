Десятки тысяч человек остались без света на Кубани Почти 70 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 70 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае, сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Причиной произошедшего назвали крупную аварию.

В результате крупной электроаварии оказались обесточены подстанции 110 кВ «Ильская», «Северская», «Холмская», «Звезда», «Хабль», «Ахтырская», «Новая», «Абинская-1», СШ-110 кВ, 21-ПС 35 кВ, а в зоне отключения — 69,9 тысячи человек, 23,8 тысячи домов и 53 социально значимых объекта, — указано в сообщении.

15 февраля в Бутырском районе Москвы на улице Милашенкова в нескольких домах одновременно пропал свет и отключилось водоснабжение.

11 февраля в левобережной части Астрахани, где проживает большая часть городского населения, произошло массовое отключение электричества. Из-за этого была приостановлена подача холодного водоснабжения. Отключение произошло в связи с аварией, причину которой не называли.

В конце января на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное отключили подачу электричества. По словам местных жителей, на многих улицах перестали гореть фонари, без света остались дома.