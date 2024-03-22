Десятки тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ Кулемзин: из-за обстрелов Донецка без света остались свыше 41 тысячи абонентов

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В результате обстрелов ВСУ без энергоснабжения остались свыше 41 тысячи абонентов в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, обесточено 399 трансформаторных подстанций.

В результате боевых действий в Донецке обесточено 399 трансформаторных подстанций, без электроэнергии — 41 450 абонентов, остановлена работа 161 котельной, — отмечается в сообщении.

В пятницу, 22 марта, с проблемами в электроснабжении столкнулись и жители Украины. Глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявил, что энергосистема страны подверглась самой мощной атаке за все время СВО. По его словам, повреждены энергетические объекты сразу в нескольких областях. Особенно «досталось городу Харькову, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах», подчеркнул он.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город полностью остался без электроснабжения. По его словам, почти не работает централизованное водоснабжение и отопление, светофоры на улицах отключены, остановился электрический транспорт.

В Минобороны России тем временем сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам на Украине. Также в ведомстве рассказали об ударах по местам дислокации иностранных наемников.