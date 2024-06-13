Десятки туристов зависли в воздухе из-за ЧП на «Роза Хуторе» Десятки туристов застряли на канатной дороге курорта «Роза Хутор»

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне

Десятки туристов застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. Пассажиры жалуются на отсутствие воздуха в кабинах, а также на сильное раскачивание из-за ветра. В некоторых кабинках слышен детский плач.

По данным канала, движение канатной дороги начинает восстанавливаться постепенно, но пока не все кабинки начали двигаться. В администрации обещают устранить проблемы в течение ближайших 30 минут.

Туристы также сообщили о задымлении на верхней опоре канатной дороги. В то же время у входа в кабинки наблюдается огромная очередь желающих прокатиться. Несмотря на произошедшее ЧП, количество желающих не уменьшается.

Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщал, что туристку на горнолыжном курорте «Роза Хутор» вытащили за ногу из кабинки подъемника из-за подозрений в поддельном ски-пассе. По данным канала, сотрудники остановили работу канатной дороги на 20 минут.

Канал опубликовал мнение туристки, которая считает, что охрана на горнолыжном курорте сильно превысила полномочия. Согласно данным Kub Mash, у сотрудников «Роза Хутора не было доказательств, что ски-пасс девушки поддельный. Канал утверждает, что она написала заявление в полицию.