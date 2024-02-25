Десятки рыбаков унесло на льдине в Финский залив МЧС показало видео спасения 35 рыбаков с отколовшейся льдины в Санкт-Петербурге

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в акватории Финского залива, сообщает пресс-служба ведомства. Также уточняется, что в спасательной операции были задействованы два судна на воздушной подушке, а помощь медиков никому не понадобилась.

Все случилось в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал, — говорится в заявлении.

Также в ведомстве напомнили об инструкции на случай, если человек оказался на дрейфующей льдине. В такой ситуации необходимо сохранять спокойствие, позвонить в экстренные службы по номеру 112 и стараться не перемещаться по льду.

Похожий случай ранее произошел на юге Сахалинской области. Там сотрудники МЧС доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубского, от береговой линии их отнесло примерно на 1 км. Спасатели задействовали лодки и вертолет Ми-8. Позднее МЧС опубликовало видео с места событий.

Ранее МЧС по Хабаровскому краю обратилось к автомобилистам с призывом выезжать только на разрешенные ледовые переправы их-за возросшего количества инцидентов с провалом техники под лед. Недавно там ушла под воду машина, внутри которой находились два человека, оба погибли.