Десятки рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Магадане В Магадане с дрейфующей льдины эвакуировали на берег 23 рыбака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели доставили на берег 23 человека с отколовшейся льдины в Магадане, сообщает поисково-спасательная служба городской мэрии. Инцидент произошел в бухте Гертнера Магаданского городского округа.

По итогу спасательных работ в б. Гертнера спасателями поисково-спасательной службы Управления ГОЧС мэрии г. Магадана со льдин было эвакуировано 23 человека, из них один с воды, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в бухте произошел разлом ледового припая. На отломанном льду оказались около двух десятков рыбаков, одному из них потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.

До этого около 20 рыбаков оказались на льдине, которую оторвало на озере Изменчивое в Сахалинской области. Им на помощь направили шесть сотрудников МЧС на автомобиле с плавательным средством. В итоге рыбаков удалось спасти. Людей оперативно перевезли на берег, никто из них в медицинской помощи не нуждался. Дрейфовать на льдине им пришлось чуть более часа.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Челябинской области. Там на льдине застряли 53 рыбака. Они рыбачили на озере Куракли-Маян и не смогли вернуться на берег из-за образования закраины шириной 30 метров, появившейся в результате таяния льда на берегу водоема.