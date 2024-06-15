Десятки россиянок пострадали от липолитиков с маркетплейсов

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Десятки женщин из России пострадали от использования липолитиков (препараты для разрушения жира), они заказывали их через интернет и самостоятельно делали себе инъекции дома, сообщает Telegram-канал SHOT. Косметологи предупреждают, что подобные процедуры могут закончиться даже смертью.

Утверждается, что препараты покупались на маркетплейсах. Женщины рассказывают, что после инъекций у них появились синяки, деформации лица, опущенные веки. Но по словам специалистов по косметологии, это еще не самые страшные последствия. Самостоятельные инъекции могут быть смертельными.

Многие липолитики оказывают желчегонное воздействие на организм. Они строго противопоказаны людям с желчекаменной болезнью. Человек с камнями в желчном пузыре может погибнуть, если вколет себе неверную дозировку в какую-либо часть тела, — рассказала косметолог Наталья Галочкина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что появившиеся в свободном доступе на маркетплейсах уколы-липолитики могут привести к неприятным последствиям. Эксперт объяснила, что делать инъекции для похудения может только врач. По словам специалиста, ставить уколы самостоятельно опасно тем, что человек может промахнуться и ввести иглу в мышцу, а не в жировую ткань.