Десятки пассажиров пострадали при столкновении трамваев в Кемерово МВД: 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев на мосту в Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадали около 30 человек, передает пресс-служба управления МВД России по региону. По данным ведомства, пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня около 07:30 на Логовом шоссе в Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. <...> По предварительной информации, количество пострадавших составляет около 30 человек, получивших травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в МВД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Екатеринбурге на улице Титова загорелся трамвай первого маршрута. Пламя охватило последний вагон состава. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сообщали, что вагон был обесточен. Из транспортного средства были эвакуированы 30 человек.

До этого полиция Приморского района в Санкт-Петербурге начала проверку по факту ДТП, в котором трамвай протаранил троллейбус. В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.