Десятки машин застряли в снежном плену по пути из Териберки в Мурманск 40 машин застряли в снежном плену по пути из Териберки в Мурманск

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Спасатели на месте перекрытой автодороги в Мурманской области

На дороге из села Териберка в Мурманск в снегу застряли до 40 автомобилей. Причиной стало ДТП с микроавтобусом, перегородившим проезд большинству машин, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. После аварии общая колонна из 40 автомобилей разделилась на две, первой группе удалось доехать до 81-го километра дороги, где она слилась с рельефом из-за снега, а вторая группа из 28 машин так и осталась в районе Териберки.

Колонна машин выдвинулась из Териберки в районе 15:00 среды, уже зная о планируемом закрытии дороги. Для безопасности проезда машины сопровождала дорожная техника. Во время движения, в районе 8-го километра в середине колонны «развернуло» микроавтобус. <...> Машины, которые были в начале колонны, смогли проехать, остальные остались помогать водителю микроавтобуса, — сообщили на странице ведомства во «ВКонтакте».

Дорогу закрыли днем 29 марта из-за непогоды и нулевой видимости. Люди провели ночь в автомобилях. Первую группу из 20 человек эвакуировали в сторону Мурманска утром 30 марта, для остальных организовали подвоз еды, воды, а также топлива, кроме того, был открыт пункт обогрева.

По прогнозам синоптиков, в Мурманской области 30 марта ожидается сильный снег с метелью, скорость ветра на побережье может достичь 17-22 м/c, температура составит −2... −4 градуса.

Неделю назад для грузовиков закрыли движение по Военно-Грузинской дороге. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщали в главке МЧС по Северной Осетии.