Десятки курсантов отравились на Урале В Уральском юридическом институте 60 курсантов отравились

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге 60 курсантов Уральского юридического института заболели гастроэнтеритом, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города. Более половины из них госпитализированы.

25 июня на территории Уральского юридического института выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после обследования 36 курсантов были доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Еще 11 юношей от госпитализации отказались.

В Минздраве Свердловской области агентству рассказали, что заболевание у курсантов диагностировано в легкой форме. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма, выявило ряд нарушений. Заведение получило временный запрет деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).