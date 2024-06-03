Десятки кошек погибли из-за пожара в приюте для животных в Уфе Baza: второй за неделю приют для животных загорелся в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе на улице Ульяновых сгорел приют Любови Локотко для животных, несколько десятков кошек погибли, сообщил Telegram-канал Baza. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, в тушении участвовал 21 сотрудник МЧС, задействовано шесть единиц техники.

Точное количество погибших животных еще не установлено. Baza, со ссылкой на слова хозяйки приюта, сообщает, что погибли все содержавшиеся в приюте коты. Причины пожара пока не установлены.

Это уже второй пожар в приюте для животных в Уфе менее чем за неделю. В минувший понедельник, 27 мая, неизвестные подожгли собачий приют. Тогда погибли две собаки. Большинство животных удалось спасти, так как прохожий вовремя заметил огонь и смог выпустить собак.

В январе при пожаре в приюте для животных в Южно-Сахалинске погибла одна кошка. При этом из горящего здания удалось вывести 304 собаки и 55 кошек. Пожар в приюте для животных «Пес и кот» произошел 20 января. По информации спасателей, пламя распространилось на площади 800 кв. м. Также в мэрии города уточнили, что десятки горожан оказали помощь организации. Некоторые местные жители забрали животных к себе. На месте происшествия также работают ветеринарные врачи.