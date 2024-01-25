Десятки горняков эвакуируют из рудника в Приморье ЕДДС: на руднике «Николаевский» в Приморье эвакуируют 68 горняков из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике «Николаевский» в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). По предварительной версии, причиной возгорания могло стать воспламенение горюче-смазочных материалов, пишет РИА Новости.

На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было два человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет, — цитирует агентство ЕДСС.

Место ЧП обследуют пятеро сотрудников караула горноспасательного взвода. Отмечается, что для людей опасности нет.

В середине января один горняк погиб из-за прорыва грунтовых вод в воркутинской шахте «Заполярная». Кроме того, пострадал его коллега, которого госпитализировали с ушибами и переломом. Происшествие произошло на глубине 600 метров, всего на смене под землей находились 60 работников. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Работа «Заполярной» из-за ЧП была приостановлена. Позднее АО «Воркутауголь» сообщило, что деятельность возобновили на всех участках месторождения, кроме аварийного.