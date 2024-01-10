Десятки домов в Подмосковье отключили от тепла Baza: десятки домов в подмосковных Химках остались без тепла из-за аварии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Десятки жилых домов в подмосковном городе Химки остались без отопления, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, причиной этому стала авария на районной тепловой станции на Нагорном шоссе из-за износа оборудования.

Как передает канал, о временном отключении тепла официально сообщила компания «ТСК Мосэнерго». Помимо жилых домов отопления также нет в нескольких школах, лицеях, торговых центрах и поликлинике. Отмечается, что проблемы с износом труб наблюдаются не только на Нагорном шоссе, но и, в частности, на улице 9 Мая, где некоторые здания также остались без тепла.

Тем временем во Владивостоке без отопления остались более трех тысяч жителей. Авария на теплосети произошла накануне вечером, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 по улице Калинина. По информации региональной прокуратуры, восстановление теплоснабжения поставлено надзорным ведомством на контроль.

Ранее в подъезде одного из многоквартирных домов в подмосковном Подольске прорвало трубу после подачи отопления. Местные жители показали на видео помещение, которое превратилось в паровую баню. На опубликованной записи видно, что весь подъезд заполнен горячим паром.