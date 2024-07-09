Десятки детей попали в больницу с отравлением после летнего лагеря в Туве Глава Тувы Ховалыг: 31 ребенок госпитализирован с отравлением из детского лагеря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум 31 ребенок госпитализирован с признаками отравления после пребывания в летнем лагере Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, один несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает. Еще трое находятся на амбулаторном лечении.

К этому моменту в инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции, — написал он.

Инцидент с ребятами после окончания первой смены в детском оздоровительном лагере «Чагытай». Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту отравления десятков детей. Региональное управление Следственного комитета также начало проверку со своей стороны. Специалисты осматривают место происшествия и изымают соответствующую документацию.

В начале июля 75 человек в Гусиноозерске отравились едой из кафе, среди пострадавших 42 ребенка. Все они обратились в больницу с одинаковыми симптомами: боли в животе, тошнота и высокая температура. Пострадавшие ели в кафе «Мастер роллов». У них вывили возбудитель сальмонеллеза. После инцидента с отравлением клиентов заведение в своих соцсетях сообщило, что закрылось «на ремонт».