Десятки человек заразились кишечной инфекцией в лагере под Тулой Кишечную инфекцию выявили у 18 детей и девяти взрослых в оздоровительном лагере под Тулой

Фото: СК РФ

В оздоровительном лагере имени Саши Чекалина в Тульской области у 27 человек выявлены признаки кишечной инфекции, сообщается на сайте регионального управления СКР. В числе заразившихся 18 детей в возрасте от семи до 14 лет и девять взрослых.

По данным ведомства, ухудшение состояния здоровья заболевшие почувствовали накануне вечером. У детей и взрослых повысилась температура, появилась тошнота и рвота, началась диарея.

Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, — говорится в сообщении ведомства.

В СКР добавили, что по факту произошедшего проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось о массовом отравлении детей в лагере «Горный орленок» в Республике Алтай. По предварительным данным, специалисты выявили в лагере кишечный иерсиниоз — инфекцию, распространяемую грызунами. Кишечный иерсиниоз выявлен у 20 детей, у всех заболевание выражено в легкой форме. Роспотребнадзор приостановил работу лагеря.