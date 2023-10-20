Десятки человек выбежали из номеров из-за пожара в отеле Хабаровска

Фото: t.me/mchskhv

Пожар вспыхнул на кровле гостиницы в Хабаровске на улице Мухина, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Порядка 50 человек выбежали из отеля из-за возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

По прибытии пожарных подразделений огонь наблюдался на кровле строения. Ведутся работы по разведке и обследованию помещений, локализации пламени. Самостоятельно здание покинули 50 человек. Информации по пострадавшим нет, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают около 50 человек личного состава и 10 единиц специальной техники. Они осуществляют локализацию возгорания. Для этого сотрудники вынуждены были начать разбор покрытия кровли.

Ранее сообщалось о пожаре в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице в Москве. В результате происшествия пострадали как минимум три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Очаг возгорания находился в подвале, где хранили аккумуляторы. В связи с этим по больнице распространился ядовитый дым.

Также стало известно о мощном пожаре на складе промышленных товаров в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек. Пожар удалось ликвидировать менее чем за полчаса.