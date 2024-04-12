Десятки БПЛА стали находить жители российского региона после схода снега Гусев: после схода снега в Воронежской области находят десятки беспилотников

Фото: МО РФ

Десятки БПЛА стали находить жители Воронежской области после схода снега, сообщил губернатор региона Александр Гусев во время прямого эфира. По его словам, большая часть дронов, летящих через территорию области, подавляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сообщения о находках поступают практически каждые сутки, уточнил он.

Большая часть этих объектов подавляется системами РЭБ. Они просто падают, и мы сейчас, когда снег сошел, находим десятки таких объектов, — сказал глава региона.

Вооруженные силы Украины тем временем атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Перед этим в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область в 10:00 по московскому времени 12 апреля. Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили в небе над регионом пять беспилотников.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев тем временем предлагает создать сплошное радиолокационное поле для защиты России от украинских беспилотников. Он отметил, что это будет как минимум хорошей системой предупреждения.