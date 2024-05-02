Десятки бойцов ЧВК «Вагнер» заметили на улицах российского города V1.ru: в Волгограде прошел автопробег под флагами ЧВК «Вагнер»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Десятки бойцов ЧВК «Вагнер» вышли на улицы Волгограда, сообщает издание V1.ru. В честь десятилетия создания организации в городе устроили автопробег.

По данным издания, в мероприятии участвовали бывшие сотрудники ЧВК и решившие поддержать их горожане. Telegram-канал «Волгоград» поделился роликом с колонной автомобилей под флагами ЧВК «Вагнер».

В Праздник Весны и Труда десятки участников ЧВК, а также поклонники компании устроили автопробег по Волгограду. Автомобили промчались по 2-й Продольной магистрали в сторону Центрального кладбища. Неподалеку от областной ГИБДД участников пробега остановила полиция, но ненадолго, — сказано в публикации.

Ранее в Сети появился трейлер компьютерной игры «Лучшие в аду» от компании NoName Company, в основу которой легла реальная операция, проведенная в зоне СВО. Она создана по сюжету одноименного фильма, выпущенного в 2022 году.

По сюжету подразделения «белых» выполняют штурмовую операцию по захвату зданий, их задача — занять наблюдательный пункт и навести штурмовую авиацию на цели в тылу противника. Им противостоят подразделения «желтых», которые окопались в этих зданиях и также готовы сражаться до конца.

Сюжет картины не раскрывает, где и когда происходят действия ленты. Однако предполагается, что в фильме показан штурм города Попасная бойцами ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции.