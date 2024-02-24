Десяткам туристов пришлось спасаться с тонущего хостела в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге затопило хостел на воде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на Ждановской набережной затопило хостел на воде, передает «Фонтанка». По данным издания, десяткам туристов пришлось спасаться с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал.

Как стало известно изданию, из «Аквахостела» вывели около 80 человек. Судно, где оборудована гостиница, сдавило льдом, в результате чего образовалась брешь, через которую затекала вода. Отмечается, что собственнику отеля пришлось ночью решать, где разместить постояльцев.

До этого в Краснодарском крае из-за сильных дождей под воду начало уходить село Архипо-Осиповка, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, обильные осадки привели к повышению уровня воды в реке Вулан, которая и затопила населенный пункт. Пожарные, спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурили в селе. На опубликованных в Сети кадрах видно, что дворы жилых домов в Архипо-Осиповке сильно затопило, а бурлящие воды продолжают захватывать новые территории.

Ранее в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу. В итоге затопленным оказался один из перекрестков и прилегающая к нему территория. Автомобили были вынуждены «переплывать» затопленную территорию. Некоторые жители ближайших домов из-за аварии остались без воды.