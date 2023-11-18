Десятилетняя россиянка убила мать табуреткой 78.ru: десятилетнюю девочку заподозрили в убийстве матери в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры десятилетняя девочка убила мать, сообщает 78.ru. По информации издания, 58-летняя женщина погибла после того, как дочь нанесла ей удар табуреткой.

Как передает издание, из квартиры часто доносились крики и ругань. По словам соседей, семья является неблагополучной, девочка проживала с бабушкой, а мать только периодически навещала ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать. Известно, что 16-летний подросток пришел в гости к 14-летней подруге и между ними вспыхнула ссора. После этого он нанес ей три смертельных удара ножом, и девушка скончалась. Школьник дождался, пока придет домой мать погибшей, которую впоследствии также убил. Затем он взял деньги жертв и отправился на прогулку с другом, которому рассказал о случившемся. Подростка задержали.

Житель подмосковной Балашихи ранее убил мать и покончил с собой. Полицейские сначала нашли тело самого мужчины, а затем и его матери, которую он избил до смерти. Прежде он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.