Десятилетней школьнице выстрелили в голову на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Нижняя Синячиха Алапаевского района неизвестный выстрелил из травматического пистолета школьнице в голову, передает портал E1.ru. Раненую девочку обнаружили проходящие рядом подростки.

Четверо подростков гуляли вместе в селе. Они услышали непонятный звук. Оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка лежит на земле с ранением в области головы, — сообщили изданию в прокуратуре.

Школьницу доставили на вертолете в Екатеринбург для проведения операции. Ее состоянии медики оценивают как тяжёлое.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Оперативники устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают преступника.

Известно, что девочка из благополучной полной семьи. Как отметили в прокуратуре, ни она, ни ее близкие на учете не стоят.

Ранее в Самаре экс-полицейского приговорили к 19 годам колонии строгого режима по делу об убийстве школьницы. Мужчина сбил 15-летнюю девочку на машине, а затем, чтобы скрыть содеянное, нанёс ей несколько ножевых ранений.