Десятилетней девочке сломали нос в Мытищах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мытищах трое мальчиков избили десятилетнюю девочку и сломали ей нос, рассказала мать пострадавшей. В разговоре с «360» женщина подчеркнула, что у дочери поднялась высокая температура. Сейчас врачи не могут точно сказать, понадобится ли ребенку операция — нужно ждать, пока спадет отек.

Сейчас моя дочь вообще с температурой 38,5 лежит дома. Вчера поднялась. Вечером буду вызывать врача, узнавать, почему у нее температура поднялась, — поделилась собеседница издания.

Также у девочки после драки остался ушиб в районе глаза. По словам женщины, дочь избили, когда она ходила выносить мусор. Личности мальчиков, напавших на нее, уже установлены. Двое из них живут по соседству, а про третьего мать пострадавшей ничего не знает. Она подчеркнула, что драка произошла из-за того, что ее дочь перестала общаться с одной из своих подруг и таким образом та решила ей отомстить и подговорила знакомых. При этом в полиции заявление сначала принимать не хотели.

Инспектор сказала, что она не будет заводить уголовное дело и брать разъяснения. Я сказала: «Это групповое избиение». Мне ответили, что здесь нет группового избиения. С горем пополам она приняла у меня разъяснение и выдала талон, — делится женщина.

Она добавила, что никто из родителей нападавших не позвонил ей и не принес извинений. Мать одного из них даже нагрубила ей в тот день, когда произошла драка, уточнила женщина.

Школьница из села Аргаяш Челябинской области ранее рассказала, что после нападения сверстниц ей стало тяжело дышать. Кроме того, уточнила девочка, она перенесла 17 операций на ухе, после которых начались осложнения.