Десятиклассник в Якутии сломал нос учительнице

https://static.news.ru/photo/8d1fc168-6ff4-11eb-b48c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

В Якутии школьник напал на 30-летнюю учительницу. Ученик 10 класса ударил её в лицо, сообщили в полиции.

Инцидент произошёл в учебном заведении Абыйского района Якутии. В отношении школьника завели административное дело по статье 5.35 КоАП, полиция проводит проверку произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Отделением МВД России по Абыйскому району проводится процессуальная проверка по факту инцидента, произошедшего в Урасалахской средней общеобразовательной школе, — сказано в сообщении.

Учительницу отправили в больницу с подозрением на перелом носа. Она обратилась в полицию.

Произошедшим занимается подразделение полиции по делам несовершеннолетних. Кроме подростка протокол составлен на его родителей. Ребёнку рекомендовали консультацию психолога.

В полиции отметили, что скоро «в адрес управления образования будет направлено представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта». Ранее мальчик не состоял на учёте в МВД.

В одной из кубанских школ учитель и ученик устроили представление для класса. Ссору сняли на видео и выложили в Сеть ученики. В описании к ролику сказано, что школьник не смог ответить на вопрос преподавателя и тот пригрозил двойкой в журнал. Подросток в грубой форме не согласился, тогда учитель схватил его за ворот и попытался выставить за дверь, писал NEWS.ru.