https://static.news.ru/photo/f35ef6da-1b20-11ea-8f03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Десять районных судов Москвы получили 10 декабря сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В общей сложности из судов были эвакуированы порядка 500 сотрудников и посетителей.

Электронные сообщения с самого утра поступили в Чертановский, Бутырский, Таганский, Люблинский, Головинский, Черёмушкинский, Коптевский, Замоскворецкий, Тушинский и Преображенский суды, — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В настоящее время часть учреждений уже возобновила работу.

Как писал NEWS.ru, несколько сотен человек пришлось эвакуировать 6 декабря из здания Верховного суда РФ после анонимного телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве. В московские суды и другие учреждения столицы на протяжении нескольких дней приходили анонимные сообщения об угрозе взрыва. В ряде случаев в письмах содержалась пометка, что угрозы будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев не вернёт долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX.