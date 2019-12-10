Десять районных судов Москвы получили 10 декабря сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В общей сложности из судов были эвакуированы порядка 500 сотрудников и посетителей.
Электронные сообщения с самого утра поступили в Чертановский, Бутырский, Таганский, Люблинский, Головинский, Черёмушкинский, Коптевский, Замоскворецкий, Тушинский и Преображенский суды, — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
В настоящее время часть учреждений уже возобновила работу.
Как писал NEWS.ru, несколько сотен человек пришлось эвакуировать 6 декабря из здания Верховного суда РФ после анонимного телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве. В московские суды и другие учреждения столицы на протяжении нескольких дней приходили анонимные сообщения об угрозе взрыва. В ряде случаев в письмах содержалась пометка, что угрозы будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев не вернёт долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX.
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