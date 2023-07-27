«Дешевле Турции»: глава турфирмы рассказала, стоит ли ехать в ОАЭ летом Глава турфирмы Савицкая: отдых в ОАЭ намного дешевле, чем в Турции

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучшее время для отдыха в Арабских Эмиратах - приходится на март, апрель и конец осени, однако это направление популярно у российских туристов и в летний период, рассказала NEWS.ru глава одной из турфирм Юлия Савицкая. По ее словам, отдых в ОАЭ выходит намного дешевле, чем в Турции, при этом уровень обслуживания там также высок.

В свете последних событий наши туристы выбирают данное направление с целью экономии бюджета, сейчас поездка в Эмираты на 10 дней составит примерно 130-160 тыс. рублей. Кроме моря, туристов привлекает огромное количество развлекательных программ и достопримечательностей. Например, танцующие фонтаны, мечеть Джумейра, аквапарк Вайлд Вади - одним из самых лучших центров развлечений на Ближнем Востоке, также в Дубае есть и горнолыжный курорт, - рассказала Савицкая.

Глава турфирмы подчеркнула, что в Арабских Эмиратах постоянно появляются новые, интересные места для туристов. Также, из-за высокой температуры в летние месяцы, отели открывают пляжи для путешественников на всю ночь.

Ранее генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян назвал самые бюджетные зарубежные направления для отдыха. По его словам, за последние годы страны СНГ стали популярны у российских туристов, при этом бессменным лидером среди этих направлений остается Абхазия.