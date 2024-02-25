Десантники взяли в плен двух штурмовиков ВСУ ВС РФ взяли в плен двух военных элитной бригады ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта, пишет РИА Новости. Одного из них, который был ранен, пришлось эвакуировать в тыл. Отряд попал в руки российских солдат, так как перепутал направление, когда отступал.

Мы по рации сказали старшему, что тут нечего сидеть, потому что окоп весь развален. Где-то через час он сказал идти на откат. Мы собрались, вылезли и начали идти. Получается, что нас старший повел не в ту строну, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки. И потом началась стрельба. Начали отстреливаться, три человека. Последним шел Борода (позывной. — NEWS.ru), его убило, первым — Тихон, его ранило, — рассказал пленный украинский десантник Максим Попок.

Гражданин Украины уточнил, что на этом участке фронта военным ВСУ приходится идти до позиций пешком более 10 километров из-за активной работы артиллерии. Маршрут следования проходит через лес и танковые траншеи, добавил он.

Накануне один из бойцов признался, что украинские военнослужащие растеряли энтузиазм и мотивацию для продолжения боевых действий. Он добавил, что в армии не хватает людей и еще одной проблемой является сильнейшее моральное истощение военных.

Солдаты ВСУ также жалуются на российские беспилотники, которые часто срывают их атаки. По словам бойцов, дроны ВС РФ также мешают копать окопы. БПЛА сразу замечают военных, которые оказываются вне укрытий, добавили они.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что при взятии под контроль Авдеевки в плен сдались около 200 украинских военнослужащих. По словам бойцов ВС РФ, в течение нескольких ближайших дней ожидается, что в плен попадет еще около 100 человек. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь напомнил им, что с пленными военнослужащими нужно обращаться гуманно.