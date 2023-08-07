Десантники выжгли реактивными «Шмелями» огневую точку ВСУ под Артемовском ВС РФ поразили огневую точку ВСУ к югу от Артемовска реактивными огнеметами «Шмель»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие огнеметного взвода Центрального военного округа

Российские десантники поразили огневую точку ВСУ на линии соприкосновения в ДНР с применением реактивных огнеметов «Шмель», сообщает телеканал «Звезда» в Telegram. Как уточняется, украинские военные окопались в доте под Артемовском. Как отмечают в МО РФ, ВСУ регулярно атакуют в районе населенного пункта Клещеевка к югу от города.

На кадрах из зоны боевых действий можно увидеть, как бойцы ВС РФ бьют термобарическими боеприпасами, пока сослуживцы прикрывают их огнем из стрелкового оружия. Также продемонстрирован момент подрыва украинской укрепленной позиции.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным. Противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на сложные погодные условия. Ходаковский уточнил, что из-за сильного ветра было сложно корректировать артиллерию, тем не менее бойцы ВС РФ справились с задачей.

В то же время военкор Юрий Котенок сообщал о тяжелой ситуации на Авдеевском направлении. По словам журналиста, там ВСУ используют все доступные средства в попытках прорвать российскую оборону. Таким образом украинские военные пытаются сломать российских солдат не столько физически, сколько психологически, пользуясь технологическим превосходством. Военкор подчеркнул, что сейчас оборона под Авдеевкой держится исключительно за счет стойкости солдат ВС РФ.